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Родичі жертв MH17 вимагають вибачень від голандського політика, який відвідав РФ

Київ • УНН

 • 11314 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Родичі жертв авіакатастрофи пасажирського літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній вимагають вибачень від лідера Партії свободи Нідерландів Герта Вілдерса, який під час візиту до РФ носив значок російсько-нідерландської дружби, передає УНН з посиланням на місцеве видання RTL.

“Російська Федерація приймала участь у вбивстві 298 людей, і підкреслення депутатом дружби з РФ є недоречним” — йдеться в заяві родичів жертв катастрофи.

Герт Вілдерс ввечері у вівторок розмістив на своїй сторінці в Twitter зображення зі значком на своєму піджаку, що зображує два пропори — РФ та Нідерландів.

“Я з гордістю ношу тут цей значок російсько-нідерландської дружби”, — підписав він фото.

Зазначимо, напередодні політик виступав у Держдумі Росії.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 було збито на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

Раніше британська розвідка заявила, що російські військові доставили на Донбас влітку 2014 року зенітно-ракетну установку, з якої був збитий малайзійський боїнг.

Ik draag het hier met trots.
Een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld. pic.twitter.com/n0qPUTThsI

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 27 лютого 2018 р.

St. Vliegramp #MH17 keurt de actie van dhr #Wilders met kracht af. RF is betrokken bij de moord op 298 burgers. Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een kamerlid is ongepast. Laat het JIT zonder deze interventies zijn werk doen. Excuses aan nabestaanden op zijn plaats

— Stichting Vliegramp MH17/MH17 Disaster Foundation (@StichtingMh17) 28 лютого 2018 р.

Wat een walgelijke uiting! Een Nederlandse volksvertegenwoordiger onwaardig! 17 juli 2014 werd #MH17 uit de lucht geschoten en mijn zoon vermoord door de Russen. https://t.co/TEgnFUYGes

— Thomas Schansman (@ThomasSchansman) 28 лютого 2018 р.

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