Родственники жертв MH17 требуют извинений от голландского политика, посетившего РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Родственники жертв авиакатастрофы пассажирского самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний требуют извинений от лидера Партии свободы Нидерландов Герта Вилдерса, который во время визита в РФ носил значок российско-нидерландской дружбы, передает УНН со ссылкой на местное издание RTL.
"Российская Федерация принимала участие в убийстве 298 человек и подчеркивание депутатом дружбы с РФ неуместно", - говорится в заявлении родственников жертв катастрофы.
Вилдерс вечером во вторник разместил на своей странице в Twitter изображения со значком на своем пиджаке, изображающая два флагов - РФ и Нидерландов.
"Я с гордостью ношу здесь этот значок российско-нидерландской дружбы", - подписал он под фото.
Отметим, что накануне политик выступал в Госдуме России.
Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.
Ранее британская разведка заявила, что российские военные доставили на Донбасс летом 2014 зенитно-ракетную установку, с которой был сбит малазийский боинг.
Ik draag het hier met trots.
Een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld. pic.twitter.com/n0qPUTThsI
St. Vliegramp # MH17 keurt de actie van dhr #Wilders met kracht af. RF is betrokken bij de moord op 298 burgers. Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een kamerlid is ongepast. Laat het JIT zonder deze interventies zijn werk doen. Excuses aan nabestaanden op zijn plaats- Stichting Vliegramp MH17 / MH17 Disaster Foundation (@ StichtingMh17) 28 февраля 2018
Wat een walgelijke uiting! Een Nederlandse volksvertegenwoordiger onwaardig! 17 juli 2014 werd # MH17 uit de lucht geschoten en mijn zoon vermoord door de Russen. https://t.co/TEgnFUYGes- Thomas Schansman (@ThomasSchansman) 28 февраля 2018