Родичі загиблих харківських комунальників отримають страхові виплати - Фонд соцстраху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Родичі загиблих внаслідок нещасного випадку застрахованих осіб у Харкові отримають від Фонду соціального страхування України страхові виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Фонду соцстраху.
“Внаслідок отруєння каналізаційними газами щороку Фондом соціального страхування України реєструються виробничі нещасні випадки із смертельними наслідками, які стались при виконанні робіт по ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів. Велика частина з них – групові. За попередніми даними, сьогодні, 27 липня, стався груповий нещасний випадок у місті Харкові, внаслідок якого під час ремонтних робіт у колодязі через отруєння газами загинуло четверо працівників. Родичі померлих внаслідок нещасного випадку застрахованих осіб отримають від Фонду соціального страхування України страхові виплати”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що згідно аналізу, основними причинами виникнення таких нещасних випадків є:
- невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту, запобіжного та захисного інвентарю, незадовільний стан вентиляційних систем у КНС;
- незадовільна організація проведення ремонтних і аварійних робіт на водопровідних та каналізаційних спорудах, а саме: допуск до виконання роботи працівників без проведення відповідного навчання з питань охорони праці, без оформлення наряду-допуску;
- невиконання вимог інструкцій з охорони праці та виконання робіт з грубими порушеннями вимог безпеки праці.
“Фонд соціального страхування України звертається до всіх роботодавців та підприємців, які використовують найману працю, з вимогою забезпечити організацію безпечного виконання робіт з ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів і колодязів”, - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що роботодавців закликають:
- забезпечити наявність та справний стан засобів індивідуального захисту для виконання робіт у колодязях (протигази, страхувальні мотузки, пояси);
- встановити жорсткий контроль за станом виробничої та трудової дисципліни під час проведення газонебезпечних робіт, виконанням робіт у колодязях за нарядами-допусками, безумовним застосуванням ЗІЗ та аналізом повітряного середовища;
- забезпечити працівників сучасними ЗІЗ (ізолюючі протигази, газоаналізатори, саморятівники)”;
- забезпечити належні умови утримання припливних та витяжних вентиляцій в КНС;
- забезпечити якісне проведення інструктажів з охорони праці працівників.
Нагадаємо, четверо комунальників загинули під час ремонту у Харкові.
За попередньою інформацією, загиблі комунальники були без засобів захисту.