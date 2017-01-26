Родичі загиблих бійців ЗСУ вимагають з В.Назарова по 500 тис. грн моральної компенсації
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 26 січня. УНН. Під час засідання у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області родичі загиблих військовослужбовців ЗСУ вимагають з В.Назарова по 500 тис. грн моральної компенсації, передає УНН-Центр.
“Просимо стягнути з обвинувачуваного В.Назарова, Генерального штабу Збройних сил України, Антитерористичного центру при СБУ та Державної Казначейської служби України по 500 тис. грн моральної шкоди, що спричинена смертю рідних”, — зазначили потерпілі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині розпочалось засідання суду у справі генерал-майора ЗСУ В.Назарова. Прокурор звернувся до судді із проханням позбавити волі підозрюваного на 8 років та стягнути штраф, наданий державі у розмірі більше ніж 28 млн грн. Як передає кореспондент УНН, адвокат потерпілих також звернувся до суду із проханням ув'язнити В.Назарова на 8 років і позбавити його звання "генерала".
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Нагадаємо, 14 червня 2014 р. бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців. У справі заявлено близько 60 потерпілих. У трагедії родичі загиблих звинувачують генерал-майора ЗСУ В.Назарова, який, за інформацією потерпілих, дав команду на проведення спецоперації по доставці роти військових літаком Іл-76. У свою чергу В.Назаров не визнає своєї провини у трагедії.