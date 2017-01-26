Родственники погибших бойцов ВСУ требуют от В.Назарова по 500 тыс. грн моральной компенсации

"Просим взыскать с обвиняемого В.Назарова, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Антитеррористического центра при СБУ и Государственной казначейской службы Украины по 500 тыс. грн морального ущерба, вызванного смертью родных", - отметили пострадавшие.

Напомним, как сообщал УНН, в Днепропетровской области началось заседание суда по делу генерал-майора ВСУ В.Назарова. Прокурор обратился к судье с просьбой лишить свободы подозреваемого на 8 лет и взыскать штраф за ущерб, причиненный государству в размере более чем 28 млн грн. Как передает корреспондент, адвокат потерпевших также обратился в суд с просьбой посадить В.Назарова на 8 лет и лишить его звания "генерала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвинение попросило суд лишить В.Назарова звания "генерал-майор".

Напомним, 14 июня 2014 г. боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих. В деле заявлено около 60 пострадавших. В трагедии родственники погибших обвиняют генерал-майора ВСУ В.Назарова, который, по информации пострадавших, дал команду на проведение спецоперации по доставке роты военных самолетом Ил-76. В свою очередь В.Назаров не признает своей вины в трагедии.