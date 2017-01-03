Родичі О.Олеся дали згоду на перепоховання його останків в України

"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Сім'я згодна на його (останків О.Олеся, - ред.) перепоховання в Україні. Нехай йому буде пухом наша земля", - зазначив він.

Нагадаємо, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.

Як повідомляв УНН, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович вважає, що відомий український письменник Олександр Олесь має бути перепохований в Україні на Лук'янівському кладовищі.