Родственники А.Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине. Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.
"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его (останков А.Олеся - ред.) перезахоронение в Украине. Пусть ему будет пухом наша земля", - отметил он.
Напомним, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.
Как сообщал УНН, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает, что известный украинский писатель Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине на Лукьяновском кладбище.