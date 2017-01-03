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Родственники А.Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине

Родственники А.Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине

Киев • УНН

 • 8991 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине. Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.

"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его (останков А.Олеся - ред.) перезахоронение в Украине. Пусть ему будет пухом наша земля", - отметил он.

Напомним, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.

Как сообщал УНН, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает, что известный украинский писатель Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине на Лукьяновском кладбище.

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