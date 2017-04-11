Роботу сервісу видачі закордонних паспортів планують відновити наприкінці тижня

“У зв’язку з тим, що у четвер почалися слідчі дії в одній з телекомунікаційних компаній, яка надає захищені канали зв’язку, зараз на оформлення не працюють ЦНАПи та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Щодо повної роботи наших центрів, то сподіваємось, що на кінець цього тижня — початок наступного тижня запрацюють чотири паспортні сервіси в Києві та 26 сервісів по Україні”, — повідомив він.

За його словами, пов’язано це з тим, що зараз проводиться робота зі складання угоди і визначення технічних питань підключення до іншого оператора, який буде забезпечувати захищені канали зв’язку та в якого немає проблем із СБУ.

Також він зазначив, що керівництво державного підприємства “Документ” наразі робить все, аби люди, які оформили вже закордонний паспорт та у яких є нагальна потреба виїхати за кордон найближчим часом, отримали документ.

“Цих людей направляють в ДМС, там відбувається верифікація та видача біометричних закордонних паспортів”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 9 квітня сайт державної компанії “Документ” припинив оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин.