Работу сервиса выдачи загранпаспортов планируют восстановить в конце недели

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65737 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108241 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166053 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121827 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119779 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114213 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105360 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157242 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работу сервиса выдачи загранпаспортов планируют восстановить в конце недели

Работу сервиса выдачи загранпаспортов планируют восстановить в конце недели

Киев  •  УНН

 • 20720 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сервис выдачи загранпаспортов возобновит работу в конце этой недели или в начале следующей. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщил пресс-секретарь ГП “Документ” Владимир Полищук.

"В связи с тем, что в четверг начались следственные действия в одной из телекоммуникационных компаний, которая предоставляет защищенные каналы связи, сейчас на оформление не работают ЦНАП и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис". По полной работы наших центров, то надеемся, что к концу этой недели - началу следующей недели заработают четыре паспортных сервисов в Киеве и 26 сервисов по Украине", - сообщил он.

По его словам, связано это с тем, что сейчас проводится работа по составлению соглашения и определения технических вопросов подключения к другому оператору, который будет обеспечивать защищенные каналы связи и у которого нет проблем с СБУ.

Также он отметил, что руководство государственного предприятия "Документ" пока делает все, чтобы люди, которые оформили уже загранпаспорт и в которых есть необходимость выехать за границу в ближайшее время, получили документ.

"Этих людей направляют в ДМС, там происходит верификация и выдача биометрических загранпаспортов", - добавил он.

Как сообщал УНН, 9 апреля сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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