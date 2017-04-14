Роботу сервісів видачі закордонних паспортів планують відновити по Україні наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З наступного тижня по Україні відновиться робота сервісів видачі закордонних паспортів, сьогодні ввечері ймовірне підключення одного з київських сервісів. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомив прес-секретар ДП “Документ” Володимир Поліщук.
“Вже є сподівання, що сьогодні в кінці робочого дня запрацює "Паспортний сервіс“ в Києві по вулиці Бажана, а з початку наступного тижня - решта київських сервісів та інші, які знаходяться по Україні”, — повідомив він.
Також В.Поліщук зазначив, що для того, щоб остаточно запрацював центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс”, залишилося вирішити ще деякі технічні питання щодо забезпечення технічного захисту конфеденційної інформації.
Як повідомляв УНН, 9 квітня сайт ДП “Документ” припинив оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин.