Работу сервисов выдачи загранпаспортов планируют восстановить по Украине на следующей неделе

"Уже есть надежда, что сегодня в конце рабочего дня заработает "Паспортный сервис" в Киеве по улице Бажана, а с начала следующей недели - остальные киевских сервисов и другие, которые находятся по Украине", - сообщил он.

Также В.Полищук отметил, что для того, чтобы окончательно заработал центр обслуживания граждан "Паспортный сервис", осталось решить еще некоторые технические вопросы по обеспечению технической защиты конфеденциальной информации.

Как сообщал УНН, 9 апреля сайт ГП "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.