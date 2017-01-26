Роботу нелегального міжнародного каналу зв’язку припинили у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці припили у Запоріжжі роботу нелегального міжнародного каналу зв’язку. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що житель Запоріжжя, використовуючи спеціальне телекомунікаційне обладнання, організував маршрутизацію телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації. Під виглядом місцевих телефонних розмов трафік спрямовувався на мережі українських операторів мобільного зв’язку.
Оперативники СБУ виявили у трьох орендованих зловмисником квартирах спеціалізоване телекомунікаційне обладнання для нелегального надання послуг міжнародної IP-телефонії. За інформацією спецслужби, закритими каналами телефонного зв’язку користувались бойовики незаконних збройних формувань “ДНР/ЛНР” для переговорів з російськими кураторами.
Під час обшуків правоохоронці вилучили три програмно-апаратні комплекси для незаконної маршрутизації трафіку, шість комп’ютерів з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, об’єднаних у мережу для шифрування інформації, а також понад сімсот стартових пакетів операторів мобільного зв’язку.
Відкрито кримінальне провадження за ст.361 (незаконне втручання в роботу комп’ютерів) КК України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії