Работу нелегального международного канала связи прекратили в Запорожье

Установлено, что житель Запорожья, используя специальное телекоммуникационное оборудование, организовал маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации. Под видом местных телефонных разговоров трафик направлялся на сети украинских операторов мобильной связи.

Оперативники СБУ обнаружили в трех арендованных злоумышленником квартирах специализированное телекоммуникационное оборудование для нелегального предоставления услуг международной IP-телефонии. По информации спецслужбы, закрытыми каналами связи пользовались боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР" для переговоров с российскими кураторами.

Во время обысков правоохранители изъяли три программно-аппаратных комплекса для незаконной маршрутизации трафика, шесть компьютеров с установленным специализированным программным обеспечением, объединенных в сеть для шифрования информации, а также более семисот стартовых пакетов операторов мобильной связи.

Открыто уголовное производство по ст.361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров) УК Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия