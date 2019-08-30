Роботу над мобільним додатком щодо “Е-пенсія” планують завершити у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Створення мобільного додатку, який є наступним етапом впровадження проекту “Е-пенсія” планують завершити у вересні цього року. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Пенсійному фонді України.
“Наступний етап впровадження проекту „Е-пенсія“ — створення мобільного додатку, що дозволить отримати доступ до ресурсів вебпорталу електронних послуг Фонду з мобільних пристроїв (смартфон, планшет). Завершення робіт заплановано у вересні 2019 року”, — йдеться у відповіді.
Довідка УНН: Головне завдання проекту “Е-пенсія” — покращити обслуговування відвідувачів Фонду, мінімізувати витрати часу на оформлення пенсій та людський фактор. Щоб призначити пенсію через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, потрібно:
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- авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі за посиланням за допомогою електронного цифрового підпису;
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- у розділі особистого кабінету “Заява на призначення пенсії” завантажити весь пакет необхідних для призначення пенсії документів у сканованому вигляді;
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- підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми “Звернення”;
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- додавати документи (у разі потреби) можна протягом трьох місяців.
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Нагадаємо, Пенсійний фонд України презентував новий сервіс системи надання послуг в електронній формі — призначення пенсії в “один дотик”.