Работу над мобильным приложением к "Е-пенсия" планируют завершить в сентябре

“Следующий этап реализации проекта „Е-пенсия“ — создание мобильного приложения, что позволит получить доступ к ресурсам вебпортала электронных услуг Фонда с мобильных устройств (смартфон, планшет). Завершение работ запланировано в сентябре 2019 года”, — говорится в ответе.

Справка УНН: Главная задача проекта “Е-пенсия” — улучшить обслуживание посетителей Фонда, минимизировать затраты времени на оформление пенсий и человеческий фактор. Чтобы назначить пенсию по вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нужно:



авторизоваться в личном кабинете на вебпортал по ссылке с помощью электронной цифровой подписи;



в разделе личного кабинета “Заявление на назначение пенсии” загрузить весь пакет необходимых для назначения пенсии документов в отсканированном виде;



подписать обращение электронной цифровой подписью и отправить его к подсистеме “Обращение”;



добавлять документы (в случае необходимости) можно в течение трех месяцев.



Напомним, Пенсионный фонд Украины представил новый сервис системы предоставления услуг в электронной форме — назначение пенсии в “одно касание”.