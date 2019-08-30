Работу над мобильным приложением к "Е-пенсия" планируют завершить в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Создание мобильного приложения, которое является следующим этапом реализации проекта “Е-пенсия” планируют завершить в сентябре этого года. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в Пенсионном фонде Украины.
“Следующий этап реализации проекта „Е-пенсия“ — создание мобильного приложения, что позволит получить доступ к ресурсам вебпортала электронных услуг Фонда с мобильных устройств (смартфон, планшет). Завершение работ запланировано в сентябре 2019 года”, — говорится в ответе.
Справка УНН: Главная задача проекта “Е-пенсия” — улучшить обслуживание посетителей Фонда, минимизировать затраты времени на оформление пенсий и человеческий фактор. Чтобы назначить пенсию по вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нужно:
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- авторизоваться в личном кабинете на вебпортал по ссылке с помощью электронной цифровой подписи;
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- в разделе личного кабинета “Заявление на назначение пенсии” загрузить весь пакет необходимых для назначения пенсии документов в отсканированном виде;
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- подписать обращение электронной цифровой подписью и отправить его к подсистеме “Обращение”;
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- добавлять документы (в случае необходимости) можно в течение трех месяцев.
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Напомним, Пенсионный фонд Украины представил новый сервис системы предоставления услуг в электронной форме — назначение пенсии в “одно касание”.