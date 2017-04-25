Роботу кількох нічних тролейбусних маршрутів у Києві тимчасово змінять
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. 26 квітня та 27 квітня з 01:00 до 06:00 через дорожньо-ремонтні роботи на Шулявському шляхопроводі вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусних маршрутів №№ 41, 92Н, 93Н. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"26 квітня та 27 квітня з 01:00 до 06:00 у зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт на Шулявському шляхопроводі вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусних маршрутів №№ 41, 92Н, 93Н", - йдеться у повідомленні.
На зазначений час у роботу маршрутів вносяться такі зміни:
рух тролейбусного маршруту № 41 закривається з 00:40 до 04:00;
рух нічного тролейбусного маршруту № 93Н закривається.
Із 01:00 до 04:00 відправлення нічного тролейбусного маршруту № 92Н буде організовано зі змінами: від залізничного вокзалу "Південний" – вул. І. Огієнка – вул. В. Чорновола – вул. Січових Стрільців – вул. Щусєва – вул. Стеценка – Інтернаціональна площа – вул. Маршала Гречка – вул. В. Порика – просп. Свободи.
Як повідомляв УНН 24 квітня, маршрути руху тролейбусів № 26 і № 39 у столиці тимчасово зміняться.