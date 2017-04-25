Работу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменят

"26 апреля и 27 апреля с 01:00 до 6:00 в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на Шулявском путепроводе вносятся временные изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 41, 92н, 93Н", - говорится в сообщении.

На указанное время в работу маршрутов вносятся следующие изменения:

движение троллейбусного маршрута № 41 закрывается с 00:40 до 04:00;

движение ночного троллейбусного маршрута № 93Н закрывается.

С 1:00 до 04:00 отправление ночного троллейбусного маршрута № 92н будет организовано с изменениями от железнодорожного вокзала "Южный" - ул. И. Огиенко - ул. В. Черновола - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Маршала Гречко - ул. В. Порика - ул. Свободы.

Как сообщал УНН 24 апреля, маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся.