Работу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменят

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31119 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98184 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150427 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114099 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114978 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111617 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103614 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106864 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103403 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152114 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Работу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменят

Работу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменят

Киев  •  УНН

 • 12081 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. 26 апреля и 27 апреля с 1:00 до 06:00 из-за дорожно-ремонтных работ на Шулявском путепроводе вносятся временные изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 41, 92н, 93Н. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"26 апреля и 27 апреля с 01:00 до 6:00 в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на Шулявском путепроводе вносятся временные изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 41, 92н, 93Н", - говорится в сообщении.

На указанное время в работу маршрутов вносятся следующие изменения:

движение троллейбусного маршрута № 41 закрывается с 00:40 до 04:00;

движение ночного троллейбусного маршрута № 93Н закрывается.

С 1:00 до 04:00 отправление ночного троллейбусного маршрута № 92н будет организовано с изменениями от железнодорожного вокзала "Южный" - ул. И. Огиенко - ул. В. Черновола - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Маршала Гречко - ул. В. Порика - ул. Свободы.

Как сообщал УНН 24 апреля, маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся.

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