Работу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменят
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. 26 апреля и 27 апреля с 1:00 до 06:00 из-за дорожно-ремонтных работ на Шулявском путепроводе вносятся временные изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 41, 92н, 93Н. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"26 апреля и 27 апреля с 01:00 до 6:00 в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на Шулявском путепроводе вносятся временные изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 41, 92н, 93Н", - говорится в сообщении.
На указанное время в работу маршрутов вносятся следующие изменения:
движение троллейбусного маршрута № 41 закрывается с 00:40 до 04:00;
движение ночного троллейбусного маршрута № 93Н закрывается.
С 1:00 до 04:00 отправление ночного троллейбусного маршрута № 92н будет организовано с изменениями от железнодорожного вокзала "Южный" - ул. И. Огиенко - ул. В. Черновола - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Маршала Гречко - ул. В. Порика - ул. Свободы.
Как сообщал УНН 24 апреля, маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся.