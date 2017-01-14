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Роботу Донецької фільтрувальної станції відновили

Роботу Донецької фільтрувальної станції відновили

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні о 13.00 відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Про це проінформували на сайті підприємства КП "Компанія "Вода Донбаса"", повідомляє УНН.

Планувалось, що після 16.00 питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецька, Василівки, Червоного Партизана, Крутий Балки.

Роботу відновили, оскільки учора фахівці ДТЕК “Донецькобленерго” закінчили роботи по відновленню лінії електропередачі 35 кВ, від якої здійснюється електропостачання Донецької фільтрувальної станції (ДФС).

Нагадаємо, увечері 11 січня була обстріляна Авдіївка, в результаті чого була перебита одна з двох, що залишилися, ліній електропередач і знеструмлена фільтрувальна станція. Ремонт стався так пізно через те, що російська сторона довгий час відмовляла в дотриманні гарантій режиму тиші на цій ділянці.

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