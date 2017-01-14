Работу Донецкой фильтровальной станции восстановили
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня в 13:00 восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом проинформировали на сайте предприятия КП "Компания "Вода Донбасса"", сообщает УНН.
Планировалось, что после 16:00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецка, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.
Работу возобновили, поскольку вчера специалисты ДТЭК "Донецкоблэнерго" закончили работы по восстановлению линии электропередачи 35 кВ, от которой осуществляется электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Напомним, вечером 11 января была обстреляна Авдеевка, в результате чего была перебита одна из двух оставшихся линий электропередач и обесточена фильтровальная станция. Ремонт произошел так поздно потому, что российская сторона долгое время отказывала в соблюдении гарантий режима тишины на этом участке.