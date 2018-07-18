Роботодавців оштрафували на 436 млн грн за неоформлених працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. За півроку роботодавців оштрафували на 436 млн грн за неоформлений працівників, передає УНН з посиланням на Держпраці.
“За січень — червень 2018 року інспектори праці провели 3 тис. 487 перевірок щодо питань легалізації трудових відносин та погашення заборгованості із заробітної плати. У результаті виявлено 9 тис. 541 працівника, які працювали без належного оформлення трудових відносин. Винесено 477 постанов про накладення штрафі на суму 435 млн 809 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що протягом січня-червня інспектори праці відвідали 487 підприємств-боржників, які мали борги по зарплатах на суму 1 млрд 163 млн грн перед 89 тис. 70 працівниками.
“263 підприємства-боржники погасили боргів на суму 324 млн 867 тис. грн., тобто підприємства повністю чи частково розрахувалися з 58 тис. 302 працівниками”, — уточнили в Держпраці.
Нагадаємо, держава в рамках проекту Мінсоцполітики “Рука допомоги”, який поширюється на безробітних малозабезпечених громадян та переселенців, надала українцям 12 млн гривень фінансової допомоги на відкриття власної справи.