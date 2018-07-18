Работодателей оштрафовали на 436 млн грн за неоформленных работников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За полгода работодателей оштрафовали на 436 млн грн за неоформленный работников, передает УНН со ссылкой на Гоструда.
“За январь — июнь 2018 года инспекторы труда провели 3 тыс. 487 проверок по легализации трудовых отношений и погашению задолженности по заработной плате. В результате выявлено 9 тыс. 541 работников, которые работали без надлежащего оформления трудовых отношений. Вынесено 477 постановлений о наложении штрафов на сумму 435 млн 809 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение января-июня инспекторы труда посетили 487 предприятий-должников, которые имели долги по зарплатам на сумму 1 млрд 163 млн грн перед 89 тыс. 70 работниками.
“263 предприятия-должники погасили долгов на сумму 324 млн 867 тыс. грн, то есть предприятия полностью или частично рассчитались с 58 тыс. 302 работниками”, — уточнили в Гоструда.
Напомним, государство в рамках проекта Минсоцполитики “Рука помощи”, который распространяется на безработных малообеспеченных граждан и переселенцев, предоставило украинцам 12 млн гривен финансовой помощи на открытие собственного дела.