Роботи з будівництва "Стіни" на кордоні з РФ відновлено

"З 1 березня на ділянках, де дозволяють погодні умови і стан ґрунтів, відновились роботи з інженерного облаштування українсько-російського державного кордону. Зараз вдалось активізуватись на ділянці Луганської області", - сказав Слободян.



Він розповів, що наразі підрядні організації проводять підготовчі роботи для будівництва рокадної дороги, улаштування загороджень та облаштовують протитранспортні рови.



"Проводиться проект на вишукувальні роботи. Загалом з початку місяця вже облаштовано близько 500 м роїв, 120 м загородження типу "Егоза", підготовлено 1200 м траси для облаштування рокадної дороги", - зазначив він.



Крім того, за інформацією речника ДПСУ, на ділянці Золочівського району Харківської області розпочинається робота з обладнання системи відеоспостереження та контролю.



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Слободян нагадав, що проект інженерно-технічного облаштування україно-російської ділянки кордону був затверджений постановою уряду в травні 2015 року та передбачає створення на українсько-російській ділянці системи інтелектуального кордону, що поєднує технічні, інженерні та фортифікаційні новації, і надасть нам змогу максимального контролю за лінією державного кордону і упередження її порушень.



"На даний час кінцевий термін реалізації проекту – це 2021 рік. На 2019 рік планом передбачено виділення з бюджету для проведення комплексних робіт 400 млн грн за ці кошти заплановано розгорнути значну частину комплексів відео контролю та сигналізації, улаштувати понад 50 км протитранспортних ровів, сітчастої огорожі, загороджень і спіралі типу "Егоза", прокласти майже 70 км рокадних доріг, обладнати переходи через складні ділянки рокадних доріг, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону", - сказав він.



Як повідомляв УНН, у разі сприятливих погодних умов з 1 березня 2019 року продовжаться роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.