Роботи С.Далі продадуть на аукціоні в Києві

“Графічні техніки не дозволяють помилитися, себто демонструють майстерність автора, чіткість його ідеї та якість її втілення”, — зазнили організатори з аукціонного дому “Корнерс”.

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Зазначається, що до експозиції увійдуть офорти, пастелі, акварелі й монотипії. Серед них — роботи видатного каталонського сюрреаліста Сальвадора Далі й італійця Оскара Рікарді, чиї роботи йдуть з молотка на одному з найвідоміших світових аукціонів Christie’s.

Так, виставка триватиме тиждень і завершиться аукціоном. Він відбудеться 1 грудня за мішаною схемою: на деякі лоти ціна зростатиме, а на інші — може знижуватися.