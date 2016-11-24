Роботи С.Далі продадуть на аукціоні в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні у столичному ArtHall D12 відбудеться відкриття передаукціонної виставки “Графіка”, де представлять роботи кількох етапів розвитку графічного мистецтва — від першої половини XVIII століття до початку XXI століття, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Графічні техніки не дозволяють помилитися, себто демонструють майстерність автора, чіткість його ідеї та якість її втілення”, — зазнили організатори з аукціонного дому “Корнерс”.
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Зазначається, що до експозиції увійдуть офорти, пастелі, акварелі й монотипії. Серед них — роботи видатного каталонського сюрреаліста Сальвадора Далі й італійця Оскара Рікарді, чиї роботи йдуть з молотка на одному з найвідоміших світових аукціонів Christie’s.
Так, виставка триватиме тиждень і завершиться аукціоном. Він відбудеться 1 грудня за мішаною схемою: на деякі лоти ціна зростатиме, а на інші — може знижуватися.