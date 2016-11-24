Работы Дали продадут на аукционе в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в столичном ArtHall D12 состоится открытие предаукционной выставки "Графика", где представят работы нескольких этапов развития графического искусства - от первой половины XVIII века до начала XXI века, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Графические техники не позволяют ошибиться, то есть демонстрируют мастерство автора, четкость его идеи и качество ее воплощения", - отметили организаторы из аукционного дома "Корнерс".
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Отмечается, что в экспозицию войдут офорты, пастели, акварели и монотипии. Среди них - работы выдающегося каталонского сюрреалиста Сальвадора Дали и итальянца Оскара Рикарди, чьи работы идут с молотка на одном из самых известных мировых аукционов Christie's.
Так, выставка продлится неделю и завершится аукционом. Он состоится 1 декабря по смешанной схеме: на некоторые лоты цена будет расти, а на других - может снижаться.