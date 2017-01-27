Роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі можуть бути профінансовані з бюджету Львова - В.Гройсман
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині можуть бути профінансовані з бюджету Львова. У міста для цього є всі можливості. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні у Львові, передає кореспондент УНН.
За словами В.Гройсмана, треба навести лад на Грибовицькому сміттєзвалищі, зробити його рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат і очистити його. Як зазначив Прем'єр-міністр, у Львова є всі можливості профінансувати всі ці роботи. Так, бюджет розвитку м.Львів може бути направлений в тому числі на вирішення цієї проблеми.
"Це зона відповідальність міської влади, яка багато років експлуатує цей полігон. І на превеликий жаль на цьому полігоні не було зроблено необхідних заходів, щоб він став по-справжньому екологічно безпечним, технологічно якісним і дав можливість утримувати в чистоті всю Львівську область". - зазначив Прем'єр-міністр.
Також він додав, що заходи по очищенню Львова від сміття - разові.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, львів'яни протягом тривалого періоду скаржаться на масове скупчення сміття. Комісія на спецзасіданні 25 січня у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів. Таким чином, сміття протягом цього періоду вивозитимуть до чотирьох міст України: Миколаєва, Борислава, Дрогобича та Новояворівська. Сьогодні ж В.Гройсман відвідав з робочою поїздкою Львівщину. Програмою передбачено обговорення ситуації на Львівському полігоні твердих побутових відходів та поводження з ТПВ у Львові.