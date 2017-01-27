Работы на Грибовицкой свалке могут быть профинансированы из бюджета Львова - В.Гройсман

По словам В.Гройсмана, надо навести порядок на Грибовицкой свалке, провести ее рекультивацию, дегазацию, забрать оттуда фильтрат и очистить ее. Как отметил Премьер-министр, у Львова есть все возможности профинансировать все эти работы. Так, бюджет развития Львов может быть направлен в том числе на решение этой проблемы.

"Это зона ответственности городских властей, которые много лет эксплуатируют этот полигон. И к сожалению на этом полигоне не осуществили необходимые меры, чтобы он стал по-настоящему экологически безопасным, технологически качественным и дал возможность содержать в чистоте всю Львовскую область", - отметил Премьер-министр.

Также он добавил, что мероприятия по очистке Львова от мусора - разовые.

Напомним, как сообщал УНН, львовяне в течение длительного периода жалуются на массовое скопление мусора. Комиссия на спецзаседании 25 января во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней. Таким образом, мусор в этот период будут вывозить в четыре города Украины: Николаев, Борислав, Дрогобыч и Новояворивск. Сегодня же В.Гройсман посетил с рабочей поездкой Львовскую область. Программой предусмотрено обсуждение ситуации на Львовском полигоне твердых бытовых отходов и обращения с ТБО во Львове.