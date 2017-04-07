Робота зупинки столичного транспорту біля метро "Лівобережна" зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Через будівельні роботи переноситься зупинка автобусних маршрутів №42,46-К, 87,95,108,117. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
З 8 квітня 2017 року у зв’язку з проведенням будівельних робіт в районі ст.м.Лівобережна зупинка автобусних маршрутів № 42, 46-К, 87, 95, 108, 117 “ст.м.Лівобережна” по вул.Євгена Сверстюка переноситься на 50 м.вперед в напрямку вул.Митрополита Шептицького.
Як повідомляв УНН, київське метро працюватиме на годину довше у Великодню ніч.
Також нагадаємо, що станцію метро “Лівобережна” облаштують для людей з інвалідністю до 1 травня.