Работа остановки столичного транспорта возле метро "Левобережная" изменится

С 8 апреля 2017 в связи с проведением строительных работ в районе ст.м.Левобережная остановка автобусных маршрутов № 42, 46-К, 87, 95, 108, 117 "ст.м.Левобережная" по ул.Евгена Сверстюка переносится на 50 м.вперед в направлении ул.Митрополита Шептицкого.

Как сообщал УНН, киевское метро будет работать на час дольше в Пасхальную ночь.

Также напомним, что станцию метро "Левобережная" обустроят для людей с инвалидностью к 1 мая.