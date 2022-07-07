Робота в Польщі для українців: запрацював державний портал із вакансіями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Польщі створили державний сайт роботи для українців, які були вимушені виїхати з країни через російське вторгнення. Про це повідомляє посольство України в Польщі, інформує УНН.
Деталі
Портал буде постійно поповнюватися новими пропозиціями роботи польською, українською та англійською мовами. Щоб увійти на портал, потрібно ввести свій номер PESEL і заповнити персональну анкету.
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«Польща є лідером Заходу у підтримці українців і взірцем того, як має поводитися лідер демократичного світу. Досвід, який наші громадяни отримають під час роботи в Польщі, буде дуже цінним для реалізації кроків з відбудови України», - наголосив радник-посланник посольства України в Республіці Польща Олег Куць.
Як зареєструватися на порталі:
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- Треба перейти за цим посиланням pracawpolsce.gov.pl.
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- Щоб зареєструватися, потрібно ввести свій номер PESEL.
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- Потім треба заповнити анкету, указавши свій досвід.
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- Після цього ви отримаєте список пропозицій роботи, які відповідають вашим навичкам.
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Доповнення
В Україні анонсувавли єдину базу вакансій, яка буде оновлюватися в режимі реального часу. Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями.