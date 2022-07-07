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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24189 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Робота в Польщі для українців: запрацював державний портал із вакансіями

Робота в Польщі для українців: запрацював державний портал із вакансіями

Київ • УНН

 • 244748 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Польщі створили державний сайт роботи для українців, які були вимушені виїхати з країни через російське вторгнення. Про це повідомляє посольство України в Польщі, інформує УНН.

Деталі

Портал буде постійно поповнюватися новими пропозиціями роботи польською, українською та англійською мовами. Щоб увійти на портал, потрібно ввести свій номер PESEL і заповнити персональну анкету.

Цитата

«Польща є лідером Заходу у підтримці українців і взірцем того, як має поводитися лідер демократичного світу. Досвід, який наші громадяни отримають під час роботи в Польщі, буде дуже цінним для реалізації кроків з відбудови України», - наголосив радник-посланник посольства України в Республіці Польща Олег Куць.

Як зареєструватися на порталі:

  • Треба перейти за цим посиланням pracawpolsce.gov.pl.
  • Щоб зареєструватися, потрібно ввести свій номер PESEL.
  • Потім треба заповнити анкету, указавши свій досвід.
  • Після цього ви отримаєте список пропозицій роботи, які відповідають вашим навичкам.

Доповнення 

В Україні анонсувавли єдину базу вакансій, яка буде оновлюватися в режимі реального часу. Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями.

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