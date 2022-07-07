Робота в Польщі для українців: запрацював державний портал із вакансіями

Деталі

Портал буде постійно поповнюватися новими пропозиціями роботи польською, українською та англійською мовами. Щоб увійти на портал, потрібно ввести свій номер PESEL і заповнити персональну анкету.

Цитата

«Польща є лідером Заходу у підтримці українців і взірцем того, як має поводитися лідер демократичного світу. Досвід, який наші громадяни отримають під час роботи в Польщі, буде дуже цінним для реалізації кроків з відбудови України», - наголосив радник-посланник посольства України в Республіці Польща Олег Куць.

Як зареєструватися на порталі:



Треба перейти за цим посиланням pracawpolsce.gov.pl.



Щоб зареєструватися, потрібно ввести свій номер PESEL.



Потім треба заповнити анкету, указавши свій досвід.



Після цього ви отримаєте список пропозицій роботи, які відповідають вашим навичкам.



Доповнення

В Україні анонсувавли єдину базу вакансій, яка буде оновлюватися в режимі реального часу. Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями.