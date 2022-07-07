Работа в Польше для украинцев: заработал государственный портал с вакансиями

Детали

Портал будет постоянно пополняться новыми предложениями работы на польском, украинском и английском языках. Чтобы войти на портал, нужно ввести номер PESEL и заполнить персональную анкету.

Цитата

"Польша является лидером Запада в поддержке украинцев и образцом того, как должен вести себя лидер демократического мира. Опыт, который наши граждане получат во время работы в Польше, будет очень ценным для реализации шагов по восстановлению Украины", - подчеркнул советник-посланник посольства Украины в Республике Польша Олег Куць.

Как зарегистрироваться на портале:



Следует перейти по этой ссылке pracawpolsce.gov.pl.



Для регистрации необходимо ввести свой номер PESEL.



Затем нужно заполнить анкету, указав свой опыт.



После этого вы получите список предложений работы, соответствующих вашим навыкам.



Дополнение

В Украине анонсировали единую базу вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени. Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.