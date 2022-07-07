Работа в Польше для украинцев: заработал государственный портал с вакансиями
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Польше создали государственный сайт работы для украинцев, вынужденных уехать из страны из-за российского вторжения. Об этом сообщает посольство Украины в Польше, сообщает УНН.
Детали
Портал будет постоянно пополняться новыми предложениями работы на польском, украинском и английском языках. Чтобы войти на портал, нужно ввести номер PESEL и заполнить персональную анкету.
Цитата
"Польша является лидером Запада в поддержке украинцев и образцом того, как должен вести себя лидер демократического мира. Опыт, который наши граждане получат во время работы в Польше, будет очень ценным для реализации шагов по восстановлению Украины", - подчеркнул советник-посланник посольства Украины в Республике Польша Олег Куць.
Как зарегистрироваться на портале:
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- Следует перейти по этой ссылке pracawpolsce.gov.pl.
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- Для регистрации необходимо ввести свой номер PESEL.
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- Затем нужно заполнить анкету, указав свой опыт.
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- После этого вы получите список предложений работы, соответствующих вашим навыкам.
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Дополнение
В Украине анонсировали единую базу вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени. Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.