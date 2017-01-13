Робочу групу щодо підвищення "мінімалки" створено в уряді - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На рівні уряду створена робоча група із забезпечення підвищення мінімальної зарплати. Про це повідомив віце-премєр-міністр Павло Розенко в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"На рівні уряду така робоча група створена (із забезпечення підвищення мінімальної зарплати - ред.) і за дорученням Прем'єр-міністра України я очолив таку робочу групу", - сказав П.Розенко, відповідаючи на запитання, чи створені вже відповідні робочі групи в областях.
Він підкреслив, що тиск на бізнес, зокрема перевірки його діяльності, – не є основою для роботи групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати.
"Не завдання груп (обласних міжвідомчих груп із забезпечення підвищення мінімальної зарплати – ред.) ходити з перевірками, завдання груп - вести діалог із бізнесом, із підприємцями про те, що необхідно забезпечувати достойні умови життя наших співгромадян", - сказав П.Розенко.
За його словами, у 2016 році вдалося стабілізувати ситуацію на ринку праці.
Нагадаємо, П.Розенко заявив, що робочі групи у регіонах мають не допустити скорочення працівників через підвищення "мінімалки".