Рабочую группу по повышению "минималки" создали в правительстве - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На уровне правительства создана рабочая группа по обеспечению повышения минимальной зарплаты. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "112 Украина", передает УНН.
"На уровне правительства такая рабочая группа создана (по обеспечению повышения минимальной зарплаты - ред.) и по поручению Премьер-министра Украины я возглавил такую рабочую группу", - сказал П.Розенко, отвечая на вопрос, созданы ли уже соответствующие рабочие группы в областях.
Он подчеркнул, что давление на бизнес, в частности проверки его деятельности - не является основой для работы группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты.
"Не задача групп (областных межведомственных групп по обеспечению повышения минимальной зарплаты - ред.) ходить с проверками, задача групп - вести диалог с бизнесом, с предпринимателями о том, что необходимо обеспечивать достойные условия жизни наших сограждан", - сказал П.Розенко.
По его словам, в 2016 году удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда.
Напомним, П.Розенко заявил, что рабочие группы в регионах должны не допустить сокращения работников из-за повышения "минималки".