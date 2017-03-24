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Робочою версією вибухів у Балаклії залишається диверсія - А.Матіос

Робочою версією вибухів у Балаклії залишається диверсія - А.Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Робочою версією для слідства щодо вибухів складів з боєприпасами у Балаклії Харківської області залишається диверсія. Про це сьогодні сказав на брифінгу у Львові Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

"Робочою версією залишається диверсія", - сказав він.

А.Матіос також розповів, що члени добового наряду складу боєприпасів у Балаклії допитані і доставлені до місць перебування слідчої групи.

Крім того, Головний військовий прокурор зазначив, що згідно з доповіддю керівника слідчо-оперативної групи, зафіксоване деяке зменшення детонації боєприпасів.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Наразі відомо про одну постраждалу.

Українські Національні Новини

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