Рабочей версией взрывов в Балаклее остается диверсия - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Рабочей версией для следствия по взрывам складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области остается диверсия. Об этом сказал на брифинге во Львове Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Рабочей версией остается диверсия", - сказал он.
А.Матиос также рассказал, что члены суточного наряда склада боеприпасов в Балаклее допрошены и доставлены на места пребывания следственной группы.
Кроме того, Главный военный прокурор отметил, что согласно докладу руководителя следственно-оперативной группы, зафиксировано некоторое уменьшение детонации боеприпасов.
По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.
Известно об одной пострадавшей.