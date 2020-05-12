Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на 8:05 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Валерія Лобановського та проспекті Академіка Палладіна.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Богатирській та Покровській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою, Павла Скоропадського, Генерала Наумова та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Визволителів, Петра Григоренка та на проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницьке шосе, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.
Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона та на Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
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