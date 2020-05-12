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Рабочая неделя в столице началась с пробок

Киев • УНН

 • 14694 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 8:05 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Рабочая неделя в столице началась с пробок

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Валерия Лобановского и проспекте Академика Палладина.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Богатырской и Покровской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, Павла Скоропадского, Генерала Наумова и бульвару Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Освободителей, Петра Григоренко и на проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкое шоссе, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и на Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар.

Украинские Национальные Новости

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