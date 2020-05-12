Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 8:05 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Валерия Лобановского и проспекте Академика Палладина.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Богатырской и Покровской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, Павла Скоропадского, Генерала Наумова и бульвару Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Освободителей, Петра Григоренко и на проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкое шоссе, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.
Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и на Метро - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар.