Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Зранку, станом на 8:05, у столиці рух транспорту ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, Повітрофлотському, на вулицях Жилянській, Борщагівській, Вадима Гетьмана, Новокостянтинівській та на Індустріальному провулку.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, на бульварі Тараса Шевченка, на Набережному шосе та на Наддніпрянському шосе.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Романа Шухевича.
Рух на мостах - Дарницькому, Патона, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту та мосту Метро помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.
Нагадаємо, станом на 14 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,96 грн/дол.