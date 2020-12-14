Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Станом на 14 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок понеділка встановлені на такому рівні:
27.9666 грн за долар;
33.8941 грн за євро;
0.38208 грн за російський рубль;
36.7621 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 13 грудня курс усіх зазначених валют впав.