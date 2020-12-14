Официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По состоянию на 14 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро понедельника установлены на таком уровне:
27.9666 грн за доллар;
33.8941 грн за евро;
0.38208 грн за российский рубль;
36.7621 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 декабря курс всех указанных валют упал.