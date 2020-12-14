Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Утром, по состоянию на 8:05, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, на улицах Жилянской, Борщаговской, Вадима Гетьмана, Новоконстантиновской и на Индустриальном переулке.
Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, на бульваре Тараса Шевченко, на Набережном шоссе и на Надднепрянском шоссе.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Романа Шухевича.
Движение на мостах - Дарницком, Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Напомним, на 14 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/долл.