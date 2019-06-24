Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Грушевського, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, Великій Васильківській, на бульварі Тараса Шевченка, проспектах Леся Курбаса та Валерія Лобановського, Набережному шосе.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.
Досить повільно автомобілі рухаються на Великій окружній дорозі, проспекті Голосіївському, бульварі Лесі Українки, Володимирському узвозі, вулицях Саксаганського, Жилянській, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, Набережно-Хрещатицькій, Короленківській.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, вулицях Центральній, Братиславській, Миропільській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Патона - ускладнено у напрямку правого берега. На Північному мосту рух ускладнено у обидві сторони. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 24 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,27 грн/дол.