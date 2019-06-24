Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.



Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко.



Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкая, Короленковской.



На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной Братиславской, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.



Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту движение затруднено в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, на 24 июня 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/долл.