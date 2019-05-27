Робоча група уряду і ЦВК з приводу держзакупівель збереться за два дні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Робоча група уряду і Центральної виборчої комісії з приводу вирішення проблем, пов’язаних із проведенням тендерних процедур для закупівлі й виготовлення бюлетенів на вибори 21 липня, збереться за два дні. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні не вирішеним залишається питання публічних закупівель", - зазначила Сліпачук.
За її словами, вибори народних депутатів є більш складними, ніж президентські, що вимагає більш складних бюлетенів, що, в свою чергу, вимагає пришвидшення держзакупівель.
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При цьому вона додала, що у розмові із першим віце-прем'єром – міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим досягли попередньої домовленості про створення робочої групи з урегулювання питання держзакупівель серед різних органів влади.
"Перше засідання такої групи має відбутися у середу", - зазначила Сліпачук.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".