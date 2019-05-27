Робоча група уряду і ЦВК з приводу держзакупівель збереться за два дні

КИЇВ. 27 травня. УНН. Робоча група уряду і Центральної виборчої комісії з приводу вирішення проблем, пов’язаних із проведенням тендерних процедур для закупівлі й виготовлення бюлетенів на вибори 21 липня, збереться за два дні. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.