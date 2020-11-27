Робоча група щодо КСУ пропонує кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях від 1 млн гривень

Так, нагадав Монастирський, у робочій групі велась робота по трьом напрямкам, перший з яких – це відновлення відповідальності за брехню в декларації, або за недекларування.

"По першому блоку - відновлення відповідальності за недекларування або брехню у деклараціях: ми стартували із позиції, коли, фактично, відкриваючи рішення КСУ, ми читали і визначали, що Конституційний суд визначив, що це правопорушення не є суспільно небезпечним для того, щоб бути у кримінальному кодексі злочином. І має бути інша, не кримінальна відповідальність. Основні дебати були навколо того, чи це має бути адміністративна відповідальність, чи все ж кримінальна. Компромісом у цьому випадку стало те, що, на думку робочої групи, лише парламент (Верховна Рада) може визначати, що є злочином, а що є іншим видом правопорушення", - сказав Монастирський.

Він зазначив, що саме Верховна Рада встановлює міру відповідальності, покарання за конкретний вид злочину.

Саме тому, із його слів, група прийшла до висновку, що за брехню у декларації, за неподання декларації, має бути кримінальна відповідальність.

"Друге – щодо брехні у декларації: ми дійшли до висновку, що потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. На сьогоднішній день це 250 прожиткових мінімумів, приблизно у цифрах – 500 тис. грн. Тобто помилка на 500 тис. грн була кримінальною відповідальністю до рішення КСУ. Ми визначаємо, що кримінальна відповідальність починається із 500 прожиткових мінімумів – це понад 1 млн грн. До цього залишається відповідальність, але адміністративна", – заявив очільник робочої групи.

Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом.

За даними голови ВР Дмитра Разумкова, робоча група провела вже п'ять засідань та узгодила позиції щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та умисне їх неподання.

Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ, до 1 грудня.