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Рабочая группа по КСУ предлагает уголовную ответственность за ложь в декларациях от 1 млн гривен

Рабочая группа по КСУ предлагает уголовную ответственность за ложь в декларациях от 1 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Рабочая группа согласовала решение о необходимости уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларацию, установив лимит - от 1 млн грн. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Так, напомнил Монастырский, в рабочей группе велась работа по трем направлениям, первое из которых - это восстановление ответственности за ложь в декларации, или за недекларирование.

"По первому блоку - восстановление ответственности за недекларирование или ложь в декларациях: мы стартовали с позиции, когда, фактически, открывая решение КСУ, мы читали и определяли, что Конституционный суд определил, что это правонарушение не является общественно опасным для того, чтобы быть в уголовном кодексе преступлением. И должна быть другая, не уголовная ответственность. Основные дебаты были вокруг того, это должна быть административная ответственность, или все же уголовная. Компромиссом в этом случае стало то, что, по мнению рабочей группы, только парламент (Верховная Рада) может определять, что является преступлением, а что другим видом правонарушения", - сказал Монастырский.

Он отметил, что именно Верховная Рада устанавливает меру ответственности, наказание за конкретный вид преступления.

Именно поэтому, по его словам, группа пришла к выводу, что за ложь в декларации, за непредставление декларации, должна быть уголовная ответственность.

"Второе - по лжи в декларации: мы пришли к выводу, что нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодняшний день это 250 прожиточных минимумов, примерно в цифрах - 500 тыс. грн. То есть ошибка на 500 тыс. грн была уголовной ответственностью к решению КСУ. Мы определяем, что уголовная ответственность начинается с 500 прожиточных минимумов - это более 1 млн грн. К этому остается ответственность, но административная", - заявил глава рабочей группы.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом.

По данным главы ВР Дмитрия Разумкова, рабочая группа провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ, до 1 декабря.

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