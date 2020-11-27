Конституційна криза: робоча група пропонує зробити неподання декларації кримінальним проступком

“Друге – ми виділили статтю “неподання декларації” і визначили, що це може бути кримінальним проступком, а не злочином. Це вид кримінального правопорушення, який містить меншу суспільну небезпеку. Таким чином ми дійсно в цьому плані виконуємо позиції, мотивації КСУ, можемо це робити”, - сказав Монастирський.

Водночас, з його слів, саме за Верховною Радою залишається визначення кримінальної відповідальності за ці правопорушення.

Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом.

За даними голови ВР Дмитра Разумкова, робоча група провела вже п'ять засідань та узгодила позиції щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та умисне їх неподання.

Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ - до 1 грудня.