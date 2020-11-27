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Конституционный кризис: рабочая группа предлагает сделать непредоставление декларации уголовным проступком

Конституционный кризис: рабочая группа предлагает сделать непредоставление декларации уголовным проступком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию вопроса вокруг Конституционного Суда согласовала решение относительно неподачи декларации, определив, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Второе - мы выделили статью "неподача декларации" и определили, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Это вид уголовного преступления, содержащий меньшую общественную опасность. Таким образом мы действительно в этом плане выполняем позиции, мотивации КСУ, можем это делать", - сказал Монастырский.

В то же время, по его словам, именно за Верховной Радой остается определение уголовной ответственности за эти правонарушения.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом.

По данным председателя ВР Дмитрия Разумкова, рабочая группа провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта - возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

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