РНБО завтра може ухвалити рішення про розширення санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Засідання Ради національної безпеки й оборони України планується завтра після обіду, на якому, ймовірно, буде введений розширений санкційний список проти оліхархів і компаній з Російської Федерації. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
“Засідання (РНБО — ред.) має бути завтра після обіду”, — поінформувало джерело.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України завтра планує завтра передати на розгляд РНБО розширений список санкцій проти олігархів та компаній з РФ.
10 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що українські санкції проти РФ, зокрема, російських олігархів, будуть винесені на розгляд РНБО найближчими днями і будуть введені.
Мінфін США доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому списку санкцій виявилися кілька десятків людей і 15 компаній.
У МЗС Росії заявили, що РФ не залишить нові санкції США “без жорсткої відповіді”.