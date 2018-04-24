СНБО завтра может принять решение о расширении санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планируется завтра после обеда, на котором, вероятно, будет введен расширенный санкционный список против олихархив и компаний из Российской Федерации. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Заседание (СНБО - ред.) должно быть завтра после обеда", - сказал источник.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины завтра планирует завтра передать на рассмотрение СНБО расширенный список санкций против олигархов и компаний из РФ.
10 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские санкции против РФ, в частности российских олигархов, будут вынесены на рассмотрение СНБО в ближайшие дни и будут введены.
Минфин США дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом списке санкций оказались несколько десятков человек и 15 компаний.
В МИД России заявили, что РФ не оставит новые санкции США "без жесткого ответа".