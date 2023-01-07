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РНБО затвердила план діяльності на 2023 рік: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку РНБО у Facebook.

РНБО затвердила план діяльності на 2023 рік: деталі

Деталі

Під час засідання було розглянуто підсумки діяльності Ради національної безпеки і оборони України у 2022 році. В цілому протягом 2022 року проведено 43 засідання РНБО України, на яких розглянуто 58 питань.

Найважливішими для країни стали рішення щодо оборони України під час повномасштабного вторгнення рф:

· від 24 лютого 2022 року – про ведення воєнного стану в Україні, оголошення та проведення загальної мобілізації, створення Ставки Верховного Головнокомандувача, введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України;

· від 30 вересня 2022 року – щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності;

· від 26 листопада 2022 року – про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану;

· від 23 грудня 2022 року – про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави.

Було ухвалено важливі рішення щодо питань санкційної політики та російських агентів впливу:

· від 18 березня 2022 року – щодо призупинення діяльності окремих політичних партій, щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану, про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави;

· від 11 травня 2022 року – про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів;

· від 29 червня 2022 року – про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

Також під час засідання було затверджено План розгляду питань на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України у 2023 році.

У 2023 році заплановано приділити значну увагу питанням розвитку оборонно - промислового комплексу на період до 2026 року; забезпечення стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану; інформаційної безпеки на деокупованих територіях України; захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій тощо.

Також значну увагу буде приділено питанням розвитку науки і техніки, інноваційній діяльності.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що підписав сьогодні укази про введення в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання.

"По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Це буде точно не менш потужно, ніж у попередні роки, і головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють. По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян росії та повʼязаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки російських артистів, зокрема, співачок Ірини Аллегрової, Вікторії Дайнеко, Лариси Доліної, Лоліти Мілявської, співака Дмитра Білана та українки Жанни Бадоєвої.

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